09 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
пожар, многоэтажка, (2020) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске при пожаре на крыше многоэтажки погиб рабочий, ремонтировавший кровлю

В Челябинске в результате возгорания на крыше многоэтажки в поселке Мелькомбинат погиб рабочий, который проводил ремонтные кровельные работы. По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, днем 9 сентября произошло возгорание на кровле 10-этажного жилого дома. Пожару был присвоен ранг сложности "1 БИС". Огонь перекинулся на мансарду, но пожарным удалось его ликвидировать в течение 20 минут.

По предварительным данным, мужчина с помощником проводили ремонтные кровельные работы, в ходе выполнения которых произошло возгорание. В результате мужчина получил смертельные ожоги, второй рабочий с ожогами доставлен в лечебное учреждение.

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В Челябинске при пожаре на крыше многоэтажки погиб рабочий, ремонтировавший кровлю

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Теги: пожар, рабочий, СК, проверка,



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