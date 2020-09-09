В Челябинске при пожаре на крыше многоэтажки погиб рабочий, ремонтировавший кровлю

В Челябинске в результате возгорания на крыше многоэтажки в поселке Мелькомбинат погиб рабочий, который проводил ремонтные кровельные работы. По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, днем 9 сентября произошло возгорание на кровле 10-этажного жилого дома. Пожару был присвоен ранг сложности "1 БИС". Огонь перекинулся на мансарду, но пожарным удалось его ликвидировать в течение 20 минут.

По предварительным данным, мужчина с помощником проводили ремонтные кровельные работы, в ходе выполнения которых произошло возгорание. В результате мужчина получил смертельные ожоги, второй рабочий с ожогами доставлен в лечебное учреждение.