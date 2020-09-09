09 Сентября 2020
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Образование В России
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru

93% россиян против дистанционного образования - ВЦИОМ

93% россиян считают, что детям лучше учиться очно, а не дистанционно. Таков результат опроса ВЦИОМ. За дистанционный режим выступают лишь 4% опрошенных.
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В том, что переход на дистанционный режим негативно сказался на качестве образования, уверены 74% родителей. Только 12% считают, что это никак не повлияло на качество обучения. Еще меньше, 4%, считают, что образование улучшилось.

Те, кто за очный формат обучения, чаще всего отмечают такие преимущества: социализацию (30%), лучшее качество образования (20%), больше знаний (17%), прямой контакт с учителем (16%), неспособность родителей учить ребенка (14%). Интересно, что 9% признают: дети ничего не делают на дистанционном обучении.

В зависимости от возраста ученика ответы почти не отличаются. Для младших классов дистанционный режим поддерживают 3%, для старших - 7%.

Любопытно также, что наименее критически к дистанционному режиму относятся в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн. Во всех населенных пунктах только 3-4% считают, что качество образования повысилось на дистанционном режиме, а вот в городах-"полумиллионниках" - 10%. Одновременно там меньше всего считают, что качество образования снизилось - 66%. Для сравнения в обеих столицах так думают 86%.

В целом опрос ВЦИОМ показал резко негативное отношение большинства россиян к дистанционному режиму.

Опрос был проведен 27 августа методом телефонного интервью 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные были взвешены по социально-демографическим параметрам. Погрешность опроса не превышает 2,5%.

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93% россиян против дистанционного образования - ВЦИОМ

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Теги: образование, дистанционное образование, школа, ВЦИОМ



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