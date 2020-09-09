На открытие театров по всему региону Свердловская область выделила свыше 130 миллионов рублей

Правительство Свердловской области выделило свыше 130 млн руб. на возобновление работы театрально концертных организаций региона. Из них 43,3 млн потрачены на оборудование государственных учреждений и еще 94,5 млн на обеспечение организаций всем необходимым, в том числе и средствами профилактики коронавирусной инфекции.

"Благодаря финансовой поддержке правительства Свердловской области как государственные учреждения культуры, так и муниципальные получили средства на приобретение рециркуляторов, термометров и всего необходимого в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора оборудования, которое позволит безопасно чувствовать себя в театре как зрителям, так и артистам", – подчеркнула министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, все театры будут работать с учетом соблюдения предписанных Роспотребнадзором требований. Так, все зрители при входе должны будут пройти термометрию и соблюдать необходимую дистанцию. Помимо этого, в помещениях установлены рециркуляторы и обеззараживатели воздуха.

Первыми своих зрителей примут Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии с Х Международным фестивалем театров кукол "Петрушка Великий", "Коляда-театр", Свердловский государственный академический театр драмы.

На 15 сентября уже запланирован областной фестиваль театральных работ "Браво!", каждый участник которого получит призовую статуэтку. 16 сентября в Музкомедии состоится премьера постановки "Храни меня, любимая...", приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Юбилейный 75-ый сезон в Нижнетагильском драматическом театре им. Д.Н.Мамина-Сибиряка стартует 2 октября, хотя постановки начнутся уже 9 сентября. Также 19 сентября театр представит спектакль "О любви" на фестивале "АртМиграция". Ирбитский драматический театр им. А.Н.Островского тоже не отстает: фестиваль "Ирбитские подмостки", участие в котором примут театры Екатеринбурга, Серова, Тюмени и Перми, стартует уже 17 сентября.

Напомним, что в связи с нестабильной эпидемической обстановкой в регионе, часть представлений театральных трупп состоялась на открытом воздухе. В их числе фестиваль Green Royal Fest и серия концертов "Воздушный сезон" от Свердловской филармонии, спектакли "Коляда-Театра", театра "Театрон" в ЦПКиО им. В.В. Маяковского и в Литературном квартале, а также во внутреннем дворе Музея архитектуры и дизайна. По словам директора Свердловской филармонии Александра Колотурского, такой вынужденный эксперимент показал, что только 47% из всех слушателей являются преданными поклонниками филармонии, остальные же оставались на представлении, прогуливаясь в городских парках.

Напомним, руководство филармонии перенесло сезон 2020/2021 и концерты весны и лета 2020 на один год. Такое решение было принято в связи с невозможностью проведения сезона в нынешних условиях действующих ограничений из-за коронавируса.

"Это нестандартное решение позволило нам, в зависимости от условий, думать об открытии этого сезона. И когда мы получили разрешение, то сделали очень интересную программу в сентябре: будет 15 концертов, начиная с 14 сентября. Это выступления звезд и коллективов филармонии. Программа отличается разножанровостью", – сказал Александр Колотурский.