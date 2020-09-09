Уголовное дело экс-мэра Норильска об аварии на ТЭЦ-3 передано прокурорам

Завершено расследование уголовного дела о халатности в отношении экс-мэра Норильска Рината Ахметчина, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете. Дело передано в Генпрокуратуру РФ.

По версии следствия, Ахметчин, узнав об аварийном разливе нефтепродуктов из хранилища ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в "Норникель"), вовремя не ввел режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, он не наладил работы по предотвращению попадания солярки в грунт и водоемы, что привело к усугублению ущерба, который был нанесен почве, рекам и озерам, считают в СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска в июне. В июле Ахметчин объявил о своей отставке, обвинив региональные власти в занижении статистики по коронавирусу в несколько раз.

Ранее по делу о разливе топлива в Норильске были задержаны директор ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, а также начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.