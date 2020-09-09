09 Сентября 2020
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Совещание по нацпроектам в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

Цуканов потребовал разобраться в ситуации с изъятием детей у жительницы Екатеринбурга

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов потребовал разобраться в ситуации с изъятием детей у жительницы Екатеринбурга Айши Репняковой.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, в сентябре прошлого года управление социальной политики по Верх-Исетскому району уральской столицы на основании жалобы родственника изъяло двоих детей Репняковой. В течение года женщина пытается оспорить это решение и вернуть детей, которые сейчас живут в реабилитационном центре "Каравелла".

Николай Цуканов поручил главному федеральному инспектору по Свердловской области Андрею Руцинскому всесторонне изучить сложившуюся ситуацию. По докладу ГФИ, мать поднимает двух детей на зарплату почтальона. По информации Руцинского, алкоголя и насилия в семье не было, а о детях заботились. Сейчас, когда они содержатся в реабилитационном центре, она навещает их три-четыре раза в месяц.

"Необходимо внимательно изучать основания для подобных решений, изъятие детей из семьи это крайняя мера. До принятия подобного решения органы власти должны принять исчерпывающие меры для сохранения семьи и воспитания детей с родителями", - заявил полпред.

Также Цуканов провел телефонный разговор с руководством макрорегиона Урал ФГУП "Почта России". Он договорился об оказании содействия в решении сложной жизненной ситуации, в которую попала их сотрудница.

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Цуканов потребовал разобраться в ситуации с изъятием детей у жительницы Екатеринбурга

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Теги: Цуканов, дети, изъятие, полпред



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