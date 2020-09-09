Пригожин: Навальный еще спросит у Ярмыш и Певчих, за что они его отравили

7 сентября врачи немецкой клиники «Шарите» объявили о выходе из комы оппозиционера Алексея Навального, экстренно доставленного медицинским бортом из Омска 22 августа. А это значит, что до конца года он может вернуться к работе в своих структурах.

Корреспондент Накануне.RU обратился в пресс-службу компании «Конкорд», принадлежащей Евгению Пригожину, с просьбой дать оценку ситуации в ФБК в случае возвращения Навального. Ведь, ни для кого не секрет, что в данный момент в НКО идет борьба за власть.

В пресс-службе процитировали предпринимателя, призвавшего не делить шкуру неубитого медведя. Пригожин также указал на возможную причастность к покушению со стороны пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и сопровождавшей его в поездке Марии Певчих: «Товарищи оппозиционеры, не делите шкуру неубитого медведя, вот Навальный вернётся и даст вам по жопе. А затем устроит «чистку рядов партии» и заглянет в глаза Кире Ярмыш и Марии Певчих с вопросом: «Какого хрена вы меня отравили?»

Личность Певчих, причина ее присутствия рядом с Навальным и возможная причастность к отравлению были затронуты в журналистском расследовании издания «Правда.ру». По словам источника, близкого к ФБК и Навальному, за месяц до покушения у него обострился конфликт с главными спонсорами и союзниками в Лондоне. В июле у него состоялся ряд неприятных телефонных разговоров с бывшим топ-менеджером «Альфа-Групп» Владимиром Ашурковым, потребовавшим передать кому-то ФБК и вернуть все материальные активы на общую сумму около 50 миллионов рублей.

Позже конфликт был разрешен, а для помощи в сибирском расследовании Ашурковым в Москву была направлена старая знакомая Навального Мария Певчих. Проживающая в Лондоне и тесно связанная со спонсорами Навального девушка в командировке сопровождала оппозиционера буквально круглосуточно и, судя по всему, «заметала» следы своего присутствия в Томске, где он и был отравлен. По версии одного из анонимных источников, она, вполне вероятно, могла добавить яд в бутылку с водой во время одной из нескольких совместных ночей в его гостиничном номере. Позже эта бутылка была предоставлена в качестве улики немецким специалистом для обнаружения токсина и выдвижения обвинений в адрес российских властей.

Напомним, ранее Евгений Пригожин дважды совершал перевод средств на лечение Навального в «Шарите».