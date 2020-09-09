Парк Кейльманского периода: как перестроят ЦПКиО при новом директоре

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге ожидает полномасштабная реновация. Кардинальные преобразования произойдут через два года. О том, что изменится в парке при новом директоре Екатерине Кейльман, читайте в материале Накануне.RU.

Экс-управленец "Телеклуба" возглавила ЦПКиО в декабре 2019 года. Ранее парком заправлял генерал Роман Шадрин. Работа военного вызывала много нареканий, а сама рекреационная зона оставалась блеклой, при этом нередко оказывалась в эпицентре скандалов. Чего стоит только размещение в парке импровизированных могил.

Сегодня депутаты екатеринбургской гордумы решили лично узнать о планах Кейльман и провели в парке выездную сессию комиссии гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике. "Блондинка в управлении" сопровождала политиков и журналистов, показывая им планы реформ на стендах.

На место прибыли народные избранники Галина Арбузова, Ира Овчинникова, Елена Бондаренко, Владимир Стругов, Андрей Пирожков, Константин Киселев, Дмитрий Николаев, Дмитрий Сергин и Алексей Мещеряков.

Проект реновации парка разрабатывается голландцами. По словам директора площадки, мастер-план будет готов к четвергу.

В парке будет демонтировано здание в центре аллеи. Также демонтажу подвергнутся все старые аттракционы. "Эти аттракционы очень шумные. Они издают огромное количество шума. И в этой зоне, где предполагается зона отдыха, они неуместны", - сказала Екатерина Кейльман.

Уже в 2021 году будет заменено колесо обозрения. Существующее сейчас в высоту достигает 27 метров, а высота нового составит 34 метра.

В сфере общественного питания ситуация также изменится: появятся два новых фуд-корта для посетителей зоны отдыха.

Реноваторы парка учтут и семейные ценности. До конца года появится сезонная и отапливаемая комната матери и ребенка. Ее площадь составит 50 кв.м. В ЦПКиО также появятся большой батут и зона ползания по горам. "Блондинка в управлении" планирует перенести каток в область фан-зоны, где транслировались матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Любителей спорта порадуют перестройкой зоны ворк-аута, а также запустят прокат велосипедов. Помимо этого руководство парка введет единый проездной на все виды аттракционов.

По оценкам Екатерины Кейльман, на обновление парка нужно 120 млн руб.

Депутаты остались довольны обходом. "Раньше людей из парка могли просто-напросто выпнуть. Теперь же в парк приходят семьями и на пикники. Тут же покупают еду очень хорошего качества. Люди хотят беговые дорожки и нормальный ворк-аут, который не стоит в болоте. Вы идете верной дорогой", - резюмировал депутат Константин Киселев.