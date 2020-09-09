09 Сентября 2020
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ЦПКиО им. Маяковского (2014) | Фото: Накануне.RU

Парк Кейльманского периода: как перестроят ЦПКиО при новом директоре

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге ожидает полномасштабная реновация. Кардинальные преобразования произойдут через два года. О том, что изменится в парке при новом директоре Екатерине Кейльман, читайте в материале Накануне.RU.

Экс-управленец "Телеклуба" возглавила ЦПКиО в декабре 2019 года. Ранее парком заправлял генерал Роман Шадрин. Работа военного вызывала много нареканий, а сама рекреационная зона оставалась блеклой, при этом нередко оказывалась в эпицентре скандалов. Чего стоит только размещение в парке импровизированных могил.

Сегодня депутаты екатеринбургской гордумы решили лично узнать о планах Кейльман и провели в парке выездную сессию комиссии гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике. "Блондинка в управлении" сопровождала политиков и журналистов, показывая им планы реформ на стендах.

Екатерина Кейльман, Андрей Пирожков(2020)|Фото: Накануне.RU

На место прибыли народные избранники Галина Арбузова, Ира Овчинникова, Елена Бондаренко, Владимир Стругов, Андрей Пирожков, Константин Киселев, Дмитрий Николаев, Дмитрий Сергин и Алексей Мещеряков.

Проект реновации парка разрабатывается голландцами. По словам директора площадки, мастер-план будет готов к четвергу.

В парке будет демонтировано здание в центре аллеи. Также демонтажу подвергнутся все старые аттракционы. "Эти аттракционы очень шумные. Они издают огромное количество шума. И в этой зоне, где предполагается зона отдыха, они неуместны", - сказала Екатерина Кейльман.

Екатерина Кейльман, директор ЦПКиО им. Маяковского(2020)|Фото: Накануне.RU

Уже в 2021 году будет заменено колесо обозрения. Существующее сейчас в высоту достигает 27 метров, а высота нового составит 34 метра.

В сфере общественного питания ситуация также изменится: появятся два новых фуд-корта для посетителей зоны отдыха.

Реноваторы парка учтут и семейные ценности. До конца года появится сезонная и отапливаемая комната матери и ребенка. Ее площадь составит 50 кв.м. В ЦПКиО также появятся большой батут и зона ползания по горам. "Блондинка в управлении" планирует перенести каток в область фан-зоны, где транслировались матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Любителей спорта порадуют перестройкой зоны ворк-аута, а также запустят прокат велосипедов. Помимо этого руководство парка введет единый проездной на все виды аттракционов.

цпкио, парк маяковского(2019)|Фото: nakanune.ru

По оценкам Екатерины Кейльман, на обновление парка нужно 120 млн руб.

Депутаты остались довольны обходом. "Раньше людей из парка могли просто-напросто выпнуть. Теперь же в парк приходят семьями и на пикники. Тут же покупают еду очень хорошего качества. Люди хотят беговые дорожки и нормальный ворк-аут, который не стоит в болоте. Вы идете верной дорогой", - резюмировал депутат Константин Киселев.

Константин Киселев, Екатерины Кейльман(2020)|Фото: Накануне.RU

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Парк Кейльманского периода: как перестроят ЦПКиО при новом директоре

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Теги: парк маяковского, Екатерина Кейльман, реновация, Андрей Пирожков, Константин Киселев



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