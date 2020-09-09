09 Сентября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Кремль: Большую пресс-конференцию Путина планируется провести в очном формате

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году отменена не будет, она состоится во второй половине декабря.

Ежегодное мероприятие пока планируется провести в очном формате, однако возможны корректировки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле объявили, что прямая линия Владимиром Путиным в этом году не состоится, а ее элементы в плане сбора вопросов от людей из разных регионов будут добавлены в ежегодную пресс-конференцию президента.

По словам Пескова, "образно можно сказать, что прямую линию президент ведет несколько последних месяцев", общаясь с руководителями регионов, с разными коллективами, передает ТАСС.

В июне Песков счел неуместным сравнение "прямой линии" и видеоконференций главы государства, в которых принимают участие и простые граждане: "Все-таки это совсем разные форматы".

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Кремль: Большую пресс-конференцию Путина планируется провести в очном формате

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Теги: пресс-конференция, владимир путин, дмитрий песков



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