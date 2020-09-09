Вторая часть белорусского перехвата призвана перебить негативный эффект от первой?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии "сенсационной" неопубликованной части перехвата переговоров Варшавы и Берлина, проливающей свет на ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который побеседовал с белорусским лидером в числе других представителей российских СМИ, передаёт его слова так: "Я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди".

Среди прочего в анонсе Лукашенко сообщил, что спецслужбы предполагают, что в разговоре участвовал не поляк, а американец.

Первая часть "беседы Ника и Майка" вышла несколько дней назад. Наряду с такими фразами как: "неважно, подтверждается или нет отравление Навального", президента Белоруссии в переговорах называли "крепким орешком" . При этом в России опубликованную запись восприняли скорее с юмором, обратив внимание, что "разговор Берлина и Варшавы" напоминает скорее диалоги из старых шпионских фильмов.

Российский политолог Максим Жаров считает, что, видимо, окружение Александра Лукашенко пытается окончательно выставить его в качестве клоуна, записного дурака, но и сам он этому, в общем-то, активно пытается подыгрывать. "Скорее всего Лукашенко пообещал вторую часть, чтобы нивелировать отрицательный эффект от первой. Но, думаю, ничего существенного там не будет, а то, что будет, станет укладываться в канву российской интерпретации ситуации с Навальным. Но опять же, это не будет никакой сенсацией, потому что все прекрасно понимают, каковы сейчас интересы Александра Лукашенко", - говорит эксперт.

По его словам, "вторую часть" всерьёз рассматривать уже не будут.

"Не вижу ничего сенсационного в том, что эта часть записи якобы есть. Это напоминает "прослушки СБУ", при этом очевидно, что английская речь там не главное, а важен русский перевод. Поэтому Лукашенко может показывать всё что угодно в качестве "второй части", доверия этим плёнкам, я думаю, никакого, потому что первая часть в российскую аудиторию не зашла, точнее, зашла как юмористическая, сатирическая пьеса о глупости правителей, доверяющих подобным подделкам", - рассказал эксперт Накануне.RU.