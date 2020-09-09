09 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
пожар, многоэтажка, (2020) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске загорелась крыша многоэтажки. Есть пострадавшие

В Челябинске в поселке Мелькомбинат загорелась кровля 10-этажного жилого дома, есть пострадавшие, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, горела кровля на площади, порядка, 10-15 кв. метров. Ранг сложности пожара был повышен до "1 БИС". Огонь перекинулся на мансарду, но пожарным удалось его ликвидировать в течение 20 минут. На крыше были обнаружены два газовых баллона. Они были эвакуированы из зоны горения.

"На данный момент производится разборка и проливка конструкций. На месте продолжают работать более 20 человек личного состава, четыре автоцистерны, две автолестницы и штабной автомобиль", - отметили в пресс-центре.

В результате пожара есть пострадавшие. На месте работают сотрудники "скорой помощи".

Причину пожара еще предстоит установить, но по одной из версий, на крыше производились кровельные работы.

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В Челябинске загорелась крыша многоэтажки. Есть пострадавшие

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Теги: пожар, дом, многоэтажка, кровля, крыша, МЧС,



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