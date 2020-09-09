09 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области стартовал второй этап исследования иммунитета к COVID-19

На этой неделе в Свердловской области начался второй этап исследования иммунитета к COVID-19. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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По данным ведомства, исследования стартовали в понедельник, 7 сентября. В них принимают участие те же самые волонтеры, что и на первом этапе – более 3 тысяч человек из восьми городов (Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Первоуральска, Серова и Березовского).

"Данное проспективное исследование будет проведено в несколько этапов и позволит оценить наличие и устойчивость иммунитета у населения Свердловской области", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Напомним, что по итогам первого этапа исследования, который проводился в июне этого года, антитела к коронавирусу были обнаружены у 12,4% свердловчан.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале суд вынес первый штраф за непредоставление информации о своем COVID-статусе. Он был назначен женщине, вернувшейся из Турции.

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В Свердловской области стартовал второй этап исследования иммунитета к COVID-19

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Теги: COVID-19, иммунитет, исследования, Роспотребнадзор, второй этап



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