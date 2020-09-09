В Челябинской области экс-начальницу ЦТИ обвиняют в превышении должностных полномочий

Бывшей начальнице ОГУП "Областной центр технической инвентаризации по Челябинской области" предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, нарушения были выявлены в ходе проверки сотрудниками КСП области.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемая, превышая должностные полномочия при реализации имущества унитарного предприятия, причинила ущерб в сумме более 400 тыс. руб.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.