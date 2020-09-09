09 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
(2018) | Фото: onf.ru

Тюменская прокуратура проверит школу, где на "физре" скончался подросток

Прокурор Тюменской области Владислав Московский поручил организовать проверку по факту смерти ученика 11 класса тюменской гимназии №12 на уроке физкультуры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, ее сотрудники проверят соблюдение действующего законодательства и прав учеников при организации образовательного процесса, а также оказания медицинской помощи в учебном учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, согласно предварительным данным, юноше стало плохо на уроке физкультуры во время кросса, после чего он потерял сознание. На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи и начала проводить расширенную сердечно-легочную реанимацию. Медики час боролись за жизнь ученика, но спасти его не удалось.

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Тюменская прокуратура проверит школу, где на "физре" скончался подросток

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Теги: смерть, школьник, физкультуры, прокуратура, проверка



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