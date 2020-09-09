09 Сентября 2020
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Общество Пермский край
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

У пермского заксобрания прошел пикет против перевода санитарок тубдиспансера в уборщицы

В Перми член медицинского профсоюза "Действие" Лариса Тарасова вышла на одиночный пикет к зданию заксобрания, чтобы привлечь внимание к ситуации в тубдиспансере. Активист выступает за возвращения уборщицам Клинического фтизиопульмонологического медицинского центра статуса санитарок и против создания клининговой службы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным "Действия", работницы тубдиспансера в Шалашах не согласны с условиями труда. По их словам, с ними заключили соглашение на перевод с должности "санитарки палатной" на 0,75 ставки уборщицы, а исполнение обязанностей санитарки оставили как совместительство на 0,25 ставки.

При этом в трудовом договоре, по словам сотрудниц, прописали пункт, обязывающий обслуживать больных туберкулезом полный рабочий день. То есть "уборщицы" туберкулезного санатория выполняют в течение всего рабочего дня обязанности младшего медперсонала, а эта должность связана с рядом льгот и гарантий, которые у них отобрали. В частности, их лишили сокращенной 30-часовой рабочей недели и права на льготное пенсионное обеспечение.

"Я провела пикет одна. Прохожие внимания не обращали, подходили сотрудники Росгвардии, переписали данные, спросили, сколько я буду находиться на площади перед краевым заксобранием. Буду и далее привлекать к ситуации всеми законными способами. Проблему надо решать. Когда в санатории не оказывается помощь по уборке, это проблема", - рассказала Накануне.RU Лариса Тарасова.

Получить комментарий краевого минздрава о ситуации к моменту публикации не удалось.

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У пермского заксобрания прошел пикет против перевода санитарок тубдиспансера в уборщицы

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Теги: тубдиспансер, санитар, профсоюз



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