09 Сентября 2020
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Происшествия В России
скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

Замглавы Минэнерго предъявили обвинение в хищениях

Заместителю министра энергетики РФ Анатолию Тихонову предъявили обвинение в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, он причастен к хищению 603 миллионов рублей, которые были выделены Российскому энергетическому агентству Минэнерго России на создание информационной системы.

Отмечается, что Тихонов попытался скрыться, "применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения в Москве".

По делу также задержаны советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президенты АО "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков. По местам их работы и жительства прошли обыски.

О задержании Тихонова стало известно 8 сентября. Чиновника доставили на допрос в Следственный комитет в качестве подозреваемого, он был задержан.

На сайте министерства сообщается, что 51-летний чиновник назначен на должность 25 июля 2019 года. До назначения он успел поработать и.о. генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики Российской Федерации; членом правления - первым заместителем председателя государственной корпорации Внешэкономбанка; заместителем губернатора Красноярского края.

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Замглавы Минэнерго предъявили обвинение в хищениях

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Теги: минэнерго, анатолий тихонов



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