В Екатеринбурге суд отправил в тюрьму создателя паблика о запрещенном АУЕ

В Екатеринбурге суд вынес приговор создателю паблика АУЕ (экстремистское движение, запрещено в России решением Верховного суда). Его надолго отправили в колонию.

Как сообщает Telegram-канал Mash, еще в 2011 году 17-летний Николай Бабарика из Оренбурга создал паблик во "ВКонтакте", где начал постить различный околотюремный контент. В 2018 году страницу заблокировали, к тому моменту она успела собрать 320 тысяч подписчиков. Бабарика переехал в Екатеринбург.

Одновременно с этим ФСБ обвинила Николая в создании экстремистского сообщества и возбуждении ненависти к сотрудникам их ведомства и полицейским. Также по делу проходили его супруга Наталья, которая помогала вести страницу, и их приятель Артем Зуев, работавший в типографии и печатавший на продажу продукцию с символикой запрещенного АУЕ.

В итоге Наталья получила четыре года условно с лишением права заниматься администрированием сайтов. Зуеву дали три года и девять месяцев тюрьмы. Сам Бабарика был приговорен к семи годам колонии общего режима. Кроме этого, Николай и Артем должны выплатить средства, полученные от продажи товаров с символикой.

Как сообщало Накануне.RU, в августе этого года Верховный суд РФ признал движение АУЕ экстремистским и запретил его. Между тем, опросы показывают, что россияне не имеют четкого мнения о том, что же оно из себя представляет.