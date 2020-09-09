СКР займется вопросом правомерности проведения "антитеррористических учений" в тюменской школе

Проверку истории с "захватом заложников" на уроке ОБЖ у пятиклашек в Ишиме начали органы СК. В комитете полагают, что права школьников могли быть нарушены.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского управления СКР, следователи тщательно проверят информацию СМИ, по результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, что педагоги средней школы №2 в Ишиме провели для детей "учения по борьбе с терроризмом". Пятиклассников "захватили" в заложники, но о том, что это тренировка, их никто не предупредил. У одного из подростков стало плохо с сердцем. После обнародования информации, глава Тюменской области Александр Моор возмутился "захватом заложников" в ишимской школе и дал задание департаменту образования разобраться "с этой самодеятельностью".

Позже замглавы города по социальным вопросам Борис Долженко рассказал Накануне.RU, что концепцию урока, прошедшего в рамках "месячника безопасности", разработал учитель ОБЖ.