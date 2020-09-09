09 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Власти заявляют об "ажиотаже"

Вакцинация москвичей началась в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса.

Вакцину будут вводить в два этапа. На первом этапе добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день – второй, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, количество желающих ежедневно растет. "Мы видим, можно сказать, ажиотаж", - цитирует Ракову РИА Новости. Заявку подали уже более 35 тысяч москвичей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что жители Москвы начнут массово получать прививки от коронавируса в конце 2020 года - начале следующего. Именно в этом время начнется промышленное производство вакцины.

Пока идет вакцинация групп риска (учителя, врачи), а также третья стадия клинических испытаний на 40 тысяч добровольцев (10 тысяч из них получат плацебо).

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В Москве началась вакцинация от COVID-19. Власти заявляют об "ажиотаже"

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Теги: москва, вакцинация, коронавирус



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