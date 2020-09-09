Пермская прокуратура организовала проверку по факту смерти оператора аттракциона в парке развлечений

Прокуратура Свердловского района Перми организовала проверку по факту гибели оператора аттракциона в Центральном парке развлечений им. М. Горького. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства, на место происшествия выехал прокурор района Валерий Подгайный.

Надзорные мероприятия будут проводиться совместными усилиями прокуратуры и специалистов Государственной инспекции труда в Пермском крае. По итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части соблюдения требований законодательства об охране труда. При выявлении нарушений в отношении виновных лиц будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, что 28 августа оператор при тестовом запуске аттракциона, находясь в неположенном месте, получил удар фрагментом кабины по голове. Результат – открытая черепно-мозговая травма, ставшая причиной смерти пострадавшего в больнице. В настоящее время деятельность аттракциона приостановлена.