09 Сентября 2020
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Образование Челябинская область
школа №65 Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

В школах Южного Урала выявлено три случая COVID-19

В школах Челябинской области выявлено три случая COVID-19. В настоящий момент классы закрыты на карантин, дети учатся дистанционно.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что все образовательные учреждения региона работают в штатном режиме, с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

"Два случая заболевания в Челябинске и один в Коркино. Классы закрыты на карантин во избежание распространения инфекции. Дети учатся дистанционно", - сообщила она.

Ирина Гехт распорядилась, чтобы с 10 сентября статистику по коронавирусу в регионе дополнили данными о случаях заболеваний в школах и детских садах Челябинской области.

"У региональной власти нет заинтересованности в сокрытии этой информации", - подчеркнула она.

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В школах Южного Урала выявлено три случая COVID-19

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Теги: коронавирус, карантин, школа, дистанционное обучение,



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