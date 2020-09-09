09 Сентября 2020
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Евгений Куйвашев, День знаний (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Куйвашев о визите в Североуральск: Остаются задачи, над которыми еще предстоит работать

Сегодня, 9 сентября, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Североуральского городского округа Василий Матюшенко обсудили ключевые задачи по развитию муниципалитета.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, рабочая встреча прошла в рамках визита главы региона в Северный управленческий округ. Одним из примеров уже проделанной работы стал капитальный ремонт основного здания школы №9, завершенный в этом году.

В корпусе на улице Каржавина, который был практически полностью разрушен и восстановлен заново, теперь занимаются ученики средних и старших классов - всего 321 человек. Стоимость работ по капитальному ремонту составила 99,3 миллиона рублей, это средства областного и местного бюджетов.

североуральск администрация городского округа табличка(2015)|Фото: Накануне.ru

Еще на сумму более чем в 40 миллионов рублей приобретены оборудование и мебель для всех учебных кабинетов, лабораторий, учебной мастерской со станками с ЧПУ, компьютерных классов, спортивных площадок. Евгений Куйвашев, а также депутат Госдумы Антон Шипулин и секретарь регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий оценили проведенную здесь реконструкцию, благодаря которой удалось перевести учебное заведение на режим работы в одну смену.

По словам Василия Матюшенко, образовательная инфраструктура в Североуральске сегодня развивается при поддержке областных властей. Импульс этому процессу придал и национальный проект "Образование", в рамках которого в муниципалитете в этом году были созданы две "Точки роста" для школьников.

василий матюшенко(2019)|Фото: youtube.com

"У нас работают спортивные площадки и спортивные объекты. Школьное строительство и ремонты мы будем продолжать, у нас на очереди школа №13 в поселке Черемухово. Не сегодняшний день мы активно работаем и в других направлениях, в частности, по формированию комфортной городской среды. В Год Памяти и Славы к 1 октября мы планируем закончить парк Роща памяти с Вечным огнем в центре поселка Калья", - рассказал глава муниципалитета.

Как отметил в ходе рабочей встречи губернатор, пока остаются задачи, над которыми еще предстоит работать. В их числе - обновление коммунальной инфраструктуры, развитие малого и среднего предпринимательства и ряд других. Вопросы, связанные с их решением, Евгений Куйвашев обсудил сегодня не только с главой муниципального образования, но и с почетным гражданином города, членом Общественной палаты Североуральска Владимиром Зайцевым.

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Куйвашев о визите в Североуральск: Остаются задачи, над которыми еще предстоит работать

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Теги: Куйвашев, Североуральск, визит, губернатор, задачи



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