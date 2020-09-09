"Хватит называть улицы именами умерших". Уральский чиновник - об идее появления сквера имени Рыжего

В администрации Екатеринбурга отреагировали на вчерашнюю акцию в поддержку инициативы дать имя поэта Бориса Рыжего скверу на Вторчермете. Как рассказал в беседе с Накануне.RU глава аппарата мэрии города Илья Захаров, нужно прекратить называть улицы и скверы в честь умерших.

"В принципе я не против [сквера в честь Рыжего]. С другой стороны, сейчас есть такая позиция. Может, уже хватит превращать город в кладбище?! Называть улицы именами и фамилиями умерших", - заявил чиновник.

На доводы о том, что ушедшие поэты, в частности Борис Рыжий, создали культурное наследие, и многие другие объекты названы или открыты в честь умерших, Захаров не отреагировал.

Напомним, что вчера уральский поэт Павел Пивоваров устроил возле стен городской администрации акцию. В годовщину рождения Бориса Рыжего он примерил на себя его образ и, взяв в руки плакат с надписью "Я за сквер имени себя. Б.Р. (Борис Рыжий)", читал стихи лауреата премии "Антибукер". По словам городских чиновников, они не слышали и не видели акцию.