09 Сентября 2020
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Борис Рыжий (2020) | Фото: stihi.ru

"Хватит называть улицы именами умерших". Уральский чиновник - об идее появления сквера имени Рыжего

В администрации Екатеринбурга отреагировали на вчерашнюю акцию в поддержку инициативы дать имя поэта Бориса Рыжего скверу на Вторчермете. Как рассказал в беседе с Накануне.RU глава аппарата мэрии города Илья Захаров, нужно прекратить называть улицы и скверы в честь умерших.

"В принципе я не против [сквера в честь Рыжего]. С другой стороны, сейчас есть такая позиция. Может, уже хватит превращать город в кладбище?! Называть улицы именами и фамилиями умерших", - заявил чиновник.

На доводы о том, что ушедшие поэты, в частности Борис Рыжий, создали культурное наследие, и многие другие объекты названы или открыты в честь умерших, Захаров не отреагировал.

Напомним, что вчера уральский поэт Павел Пивоваров устроил возле стен городской администрации акцию. В годовщину рождения Бориса Рыжего он примерил на себя его образ и, взяв в руки плакат с надписью "Я за сквер имени себя. Б.Р. (Борис Рыжий)", читал стихи лауреата премии "Антибукер". По словам городских чиновников, они не слышали и не видели акцию.

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"Хватит называть улицы именами умерших". Уральский чиновник - об идее появления сквера имени Рыжего

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Теги: Илья Захаров, Борис Рыжий, сквер, Вторчермет



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