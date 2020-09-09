Обучали провокациям? КПРФ и "навальновцы" перед выборами стягивают в Курган наблюдателей из соседних городов

Члены курганского штаба оппозиционного блогера Алексея Навального перед выборами в областную думу, которые пройдут уже на этой неделе, ждут в свои ряды подкрепление. По некоторым данным, сотни обученных наблюдателей из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени 10 сентября прибудут в Курган для работы на участках для голосования в качестве наблюдателей от КПРФ и представителей СМИ. При этом, как отметил источник Накануне.RU в силовых структурах, от этих наблюдателей стоит ждать разного рода провокаций.

"Возможно, их специально обучали на предмет провокаций. Вероятно, будут скандалы, будут громкие заявления от них о якобы нарушениях со стороны членов участковых избирательных комиссий", - отметил наш источник.

Якобы, в некоторых регионах, по данным нашего источника, наблюдателей на курсах в штабах Навального учат провоцировать сотрудников полиции и членов участковых избирательных комиссий, чтобы вывести их на эмоции и скандал, а потом обвинить в каком-либо нарушении.

Проводниками на выборы для навальновцев стали курганские коммунисты, которые, по выражениям отдельных политических наблюдателей, превращают компартию в филиал штаба Навального. Из собственных источников в местном отделении КПРФ нам стало известно, что в Кургане якобы уже проводились совместные тренинги "навальновцев" и коммунистов. И "навальнистам", якобы, даже подготовили направления от компартии, необходимые для того, чтобы работать наблюдателями на участках в дни голосования 11, 12 и 13 сентября. В подобных тренингах могли принимать участие и несовершеннолетние.

Получается, что натренированные залетные наблюдатели придут на участки изначально "заряженными" на создание нарушений и провокаций? Насколько известно, на этих тренингах проходило моделирование работы конкретных избирательных комиссий, исходя из опыта выборных кампаний прошлых лет. Есть информация, что в отличие от предыдущих выборов, на которых сторонники Навального в Кургане призывали граждан саботировать предстоящие выборы, курганский штаб в этот раз предлагает сделать ставку на так называемое "Умное голосование".

Судя по тому, что в регион стягиваются иногородние силы оппозиционеров, можно предположить, что у местного отделения "навальновцев" с кадрами туго. Оппозиция считает, что за счет помощи они на предстоящих выборах охватят как можно больше избирательных участков. Однако массовый наплыв людей из эпиднеблагополучных регионов чреват вспышками ковида в Курганской области.

"Приезжие оппозиционеры пойдут в школы, ни у одного из них не будет справки об отсутствии COVID-19, а это уже может повлиять на резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения Курганской области", - подтвердил опасения источник в департаменте здравоохранения Курганской области.