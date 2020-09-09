Обучали провокациям? КПРФ и "навальновцы" перед выборами стягивают в Курган наблюдателей из соседних городов

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Курганская область
выборы, Курган, 18 сентября (2016) | Фото:Накануне.RU

Обучали провокациям? КПРФ и "навальновцы" перед выборами стягивают в Курган наблюдателей из соседних городов

Члены курганского штаба оппозиционного блогера Алексея Навального перед выборами в областную думу, которые пройдут уже на этой неделе, ждут в свои ряды подкрепление. По некоторым данным, сотни обученных наблюдателей из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени 10 сентября прибудут в Курган для работы на участках для голосования в качестве наблюдателей от КПРФ и представителей СМИ. При этом, как отметил источник Накануне.RU в силовых структурах, от этих наблюдателей стоит ждать разного рода провокаций.

"Возможно, их специально обучали на предмет провокаций. Вероятно, будут скандалы, будут громкие заявления от них о якобы нарушениях со стороны членов участковых избирательных комиссий", - отметил наш источник.

Якобы, в некоторых регионах, по данным нашего источника, наблюдателей на курсах в штабах Навального учат провоцировать сотрудников полиции и членов участковых избирательных комиссий, чтобы вывести их на эмоции и скандал, а потом обвинить в каком-либо нарушении.

Проводниками на выборы для навальновцев стали курганские коммунисты, которые, по выражениям отдельных политических наблюдателей, превращают компартию в филиал штаба Навального. Из собственных источников в местном отделении КПРФ нам стало известно, что в Кургане якобы уже проводились совместные тренинги "навальновцев" и коммунистов. И "навальнистам", якобы, даже подготовили направления от компартии, необходимые для того, чтобы работать наблюдателями на участках в дни голосования 11, 12 и 13 сентября. В подобных тренингах могли принимать участие и несовершеннолетние.

Получается, что натренированные залетные наблюдатели придут на участки изначально "заряженными" на создание нарушений и провокаций? Насколько известно, на этих тренингах проходило моделирование работы конкретных избирательных комиссий, исходя из опыта выборных кампаний прошлых лет. Есть информация, что в отличие от предыдущих выборов, на которых сторонники Навального в Кургане призывали граждан саботировать предстоящие выборы, курганский штаб в этот раз предлагает сделать ставку на так называемое "Умное голосование".

Судя по тому, что в регион стягиваются иногородние силы оппозиционеров, можно предположить, что у местного отделения "навальновцев" с кадрами туго. Оппозиция считает, что за счет помощи они на предстоящих выборах охватят как можно больше избирательных участков. Однако массовый наплыв людей из эпиднеблагополучных регионов чреват вспышками ковида в Курганской области.

"Приезжие оппозиционеры пойдут в школы, ни у одного из них не будет справки об отсутствии COVID-19, а это уже может повлиять на резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения Курганской области", - подтвердил опасения источник в департаменте здравоохранения Курганской области.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Обучали провокациям? КПРФ и "навальновцы" перед выборами стягивают в Курган наблюдателей из соседних городов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: КПРФ, Курган, наблюдатели, штаб Навального, провокации, выборы, Курганская областная дума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети