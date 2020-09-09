09 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Злата Помурзина, Мисс Екатеринбург-2020 (2020) | Фото: Федор Серков

"Мисс Екатеринбург" призвала свердловчан прививаться от сезонного гриппа

Победительница конкурса "Мисс Екатеринбург" 2020 Злата Помурзина призвала жителей Свердловской области присоединиться к вакцинации и поставить прививку от сезонного гриппа.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе, первая уральская красавица уже привилась, отмечая особую важность вакцинации населения именно в этом году.

"Прививаясь от гриппа, мы заботимся не только о своем здоровье, но и о здоровье своих близких. Не заболеем мы сами – не заразим родных", – говорит Злата.

Напомним, что прививочная кампания в регионе продлится до ноября. До этого времени Средний Урал получит более 2,6 млн доз бесплатной вакцины специально для наиболее уязвимых категорий граждан.

Недавно замглавврача ГКБ №40 также рассказала, чего ждать от сезонного гриппа 2020, отметив, что одновременное заражение разными вирусами может привести к непредвиденным последствиям.

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"Мисс Екатеринбург" призвала свердловчан прививаться от сезонного гриппа

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Теги: Мисс Екатеринбург, вакцинация, грипп



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