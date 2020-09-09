Ефремов снова отказался от адвоката, - ОНК

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, вновь отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правозащитницу Марину Литвинович.

По ее словам, Ефремов заявил, что "отказался от услуг Пашаева", и "дал понять, что он недоволен работой" защитника.

При этом сам Пашаев опроверг информацию. По словам адвоката, сейчас он работает над полной апелляционной жалобой на приговор.

8 сентября, спустя ровно три месяца со дня аварии, Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав. Помимо этого, суд постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего Сергея Захарова на 800 тысяч рублей.

В августе Ефремов уже отказывался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, однако спустя несколько дней подписал с ним новое соглашение.