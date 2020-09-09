В Екатеринбурге бывший юрист собрал банду по инсценировке ДТП

Полиция направила в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга серию уголовных дел членов организованной группы, обвиняемых в совершении 15 преступлений в сфере автострахования.

Как сообщил пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, восемь человек, двое из которых - выходцы одной из бывших союзных республик, при помощи приобретенных битых легковых автомобилей инсценировали ДТП, а затем незаконно получали выплаты по ОСАГО в страховых компаниях.

"В состав группы входили Веретнов, Кожевников, Пошехонов, Маслов, Козлов, Бекбоев, Зулумбеков и Маманов. Двое последних от следствия скрылись и сейчас объявлены в федеральный розыск. Предполагаемый ущерб от их противоправной деятельности составляет свыше 4 миллионов рублей.

Афера была придумана в апреле 2017 года, в ее организации обвиняется бывший юрист коммерческой структуры, долгое время занимавшийся оказанием помощи людям, попавшим в аварию. Задержали подозреваемых в мошенничестве сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области в период с 21 августа по 3 сентября 2019 года при силовой поддержке бойцов СОБР региональной Росгвардии", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

По его данным, в мошеннические действия члены шайки вовлекали водителей транспортных средств, имеющих иностранное гражданство и временно пребывающих на территории РФ, обещая им вознаграждение. Сложность при расследовании дел заключалась в том, что затруднительно было установить местонахождение иностранцев, которые в любой момент могли покинуть Россию.

"За период своей криминальной деятельности группа совершила 11 хищений и четыре покушения на хищение денежных средств страховых компаний. С целью инсценировок ДТП злоумышленники приобрели 10 битых иномарок: пять Mercedes, два Nissan, BMW, Honda Accord и Dodge Caravan. В ходе расследования областным Главком МВД проведено более 50 судебных экспертиз, подтверждающих причастность к совершению инкриминируемых преступлений.

Собранные материалы вошли в 153 тома. Дела расследовала старший следователь ГСУ ГУ МВД по Свердловской области майор юстиции Лиана Гатиятуллина. Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора области страшим советником юстиции Вадимом Чукреевым", - отметил Валерий Горелых.

Теперь злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Какое конкретно наказание получат фигуранты дел по итогам судебного разбирательства, пресс-служба полицейского Главка проинформирует дополнительно.