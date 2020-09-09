Безработные родители в сентябре получат по 3 тысячи рублей на каждого ребенка

Правительство РФ приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре.

Пособие составит 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, сообщает пресс-служба кабмина. Уточняется, что эта сумма пойдет в дополнение к пособию по безработице.

Средства на эти цели - 8,5 млрд рублей - будут выделены из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что правительство выделит 3 млрд рублей на переобучение россиян, оставшихся без работы в период пандемии. Планируется, что на эти деньги более 100 тысяч человек смогут получить новую профессию или пройти переподготовку.