Отопление в Екатеринбурге будут подключать в два этапа

В следующий вторник, 15 сентября, в Екатеринбурге стартует отопительный сезон.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, в первую очередь отопление дадут в детские сады, школы, медицинские учреждения и другие социальные объекты. Параллельно с запуском централизованной зоны теплоснабжения будут включаться в работу локальные, ведомственные и муниципальные теплоисточники.

По данным ЕТК, отопительный сезон в уральской столице пройдет в два этапа. Первый продлится с 15 по 22 сентября, второй - с 23 по 30 сентября. За это время энергетикам предстоит развернуть циркуляцию от шести ТЭЦ, 35 локальных, семь центральных и 18 ведомственных котельных, а также включить сотни насосов, регуляторов на перекачивающих насосных станциях и центральных тепловых пунктах.

Как отметили в компании, возможна корректировка сроков подключения в связи с устранением пусковых повреждений и наладкой систем теплопотребления.

Напомним, на этой неделе глава Екатеринбурга Александр Высокинский потребовал обеспечить бесперебойную работу объектов социальной сферы и жилищного фонда в зимний период. Мэр напомнил о личной ответственности руководителей служб и ведомств за выполнение поставленных задач.