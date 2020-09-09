09 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Коллаж, схиигумен Сергий, митрополит Кирилл (2020) | Фото: Накануне.RU

Заседание церковного суда по "делу Сергия" снова перенесено

Председатель церковного суда митрофорный протоиерей отец Николай назвал "безрезультатным" очередное заседание по делу об отлучении бывшего схиигумена Сергия от церкви. 

Заседание перенесено на завтра, но священник высказал мнение, что и завтра решение не будет принято. "Схимонах Сергий отправил сегодня обращение,в котором перечислил людей, которых хотел видеть в качестве свидетелей. Если он или кто-то из этих людей захочет прийти, мы не будем против", - добавил отец Николай.

Он подчеркнул, что выстроить диалог так и не удалось.

Напомним, суд Екатеринбургской епархии пытается отлучить бывшего схиигумена Среднеуральского монастыря от церкви, но поскольку сам Сергий на процесс не приезжает, заседания переносятся.

Сергий направил обращение митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, попросив церковный суд вызвать и заслушать свидетелей его обвинений: Валерия Сутормина, Вячеслава Балакина, Светлану Шахову, Валерию Балакиреву, Николая Егорцева и Павла Тимченко.

"Прошу исправить канонические ошибки в церковном судопроизводстве для верного окончания моего дела и рассмотрения моих канонических обвинений", - также говорится в обращении бывшего схиигумена.

В понедельник схимонах Сергий вновь не явился на суд, как проигнорировал и все предыдущие разбирательства мирских и церковных судов по своей персоне. Заседание было отложено на сегодня, 9 сентября, и будет вновь перенесено, если опальный монах не явится. Далее церковный суд будет принимать решение уже без него.

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Заседание церковного суда по "делу Сергия" снова перенесено

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Теги: схиигумен сергий, отлучение от церкви, суд



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