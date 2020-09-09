Появился первый кандидат на довыборы в гордуму Екатеринбурга

На дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва, назначенных на ноябрь этого года, выдвинулся первый кандидат. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте городской избирательной комиссии.

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Согласно опубликованным данным, первым претендентом на думский мандат стал 33-летний Павел Гордеев. Он выдвигается по одномандатному избирательному округу №9.

О Гордееве известно, что он является директором ООО "Лекстер", не судим. Кандидат идет как самовыдвиженец, поскольку не является членом ни одной из партий.

Напомним, в августе гордума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам – Олега Кагилева (округ №3) и Елены Дерягиной (округ №9). По закону, в этом случае необходимо провести дополнительные выборы.

Они назначены на 22 ноября 2020 года. Недавно избирком запустил "горячую линию" по вопросам довыборов в ЕГД.