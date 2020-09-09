Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии лишился своей должности из-за задержания россиян под минском.

Об этом глава республики Александр Лукашенко заявил в интервью российским журналистам, сообщил главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

"Мы спросили: из-за этой всей истории лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал: да", - сказал Бабаян.

Напомним, 3 сентября в отставку были отправлены председатель КГБ Валерий Вакульчик и госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков. Вакульчик возглавлял КГБ восемь лет, а Равков занял пост только в январе 2020 года, до этого он пять лет возглавляя Минобороны.

В конце июля Минск заявил о задержании 33 бойцов ЧВК "Вагнера", их подозревают в подготовке беспорядков. При этом всего вторгнуться в Белоруссию якобы собирались до 200 человек. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию по телефону 7 августа, как сообщала пресс-служба Кремля, стороны надеются, что она "будет урегулирована в духе взаимопонимания". Российские СМИ сообщали, что задержание бойцов оказалось "провокацией украинских спецслужб".