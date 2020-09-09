В Кургане задержали человека, который, возможно, готовил покушение на губернатора

В Кургане задержан мужчина, который по информации силовых структур мог готовить покушение на губернатора Курганской области Вадима Шумкова. В пресс-службе УМВД России по региону эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

"Мы не комментируем", - сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Наши источники в полиции однако сообщили, что у мужчины при задержании изъяли целый арсенал оружия – автомат, пистолет, патроны и другие комплектующие.

"Задержанный выслеживал маршруты передвижения губернатора Курганской области, изучал места, в которых глава региона появляется", - отметил источник.

Сейчас с задержанным работают силовики – они выясняют где мужчина взял оружие и для чего хотел его использовать.