В Югре главы Минобрнауки и "ЛУКОЙЛа" проведут совещания и заложат памятный знак

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин, президент нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов в компании губернатора автономии Натальи Комаровой сегодня работают в Когалыме, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В повестке рабочего визита – ряд совещаний, посвящённых созданию в регионе центра высоких биомедицинских технологий, реализации национального проекта "Культура". Также они подпишут четырёхстороннее соглашение между министерством науки и высшего образования России, правительствами Югры и Пермского края, а также "ЛУКОЙЛом", торжественная церемония закладки памятного камня в ознаменование начала строительства образовательного центра по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли.

С участием Фалькова, Обрывалина, Комаровой и Алекперова состоится торжественная церемония открытия архитектурной композиции "Пламя", поздравление и награждение работников нефтяной компании в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности и 35-летия Когалыма.

Помимо этого, в ходе рабочего визита они посетят храм Святой Мученицы Татианы, спортивно-культурный комплекс "Галактика", строительную площадку гостиницы "Ибис Стайл", вокзал Когалыма, культурно-выставочный центр Русского музея, Рябиновый бульвар.

10 сентября Комарова вместе с Вагитом Алекперовым посетят Урай, где примут участие в церемонии награждения работников организации в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности, 60-летия Шаимской нефти и 55-летия города, а также в открытии крытого хоккейного корта "Урай Арена".