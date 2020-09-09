09 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за подкуп представителя торговой сети

В Челябинске ООО "Орион" оштрафовано на 500 тысяч рублей за незаконную передачу денежных средств представителю крупной торговой сети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С марта 2018 г. по ноябрь 2019 г. сотрудник компании передал денежные средства представителю крупной торговой сети за предоставление возможности осуществления грузоперевозок товарно-материальных ценностей на постоянной основе.

В отношении компании было возбуждено административное дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Организация оштрафована на 500 тысяч рублей.

Ранее по приговору суда виновному лицу за получение коммерческого подкупа назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 2,3 млн рублей.

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В Челябинске компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за подкуп представителя торговой сети

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Теги: штраф, подкуп, суд, прокуратура,



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