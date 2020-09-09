Бывший схиигумен Сергий опять не явился в церковный суд

Епархиальный суд получил утреннее обращение отца Сергия и рассматривает его. Сам опальный священник на суд традиционно не явился.

Напомним, суд Екатеринбургской епархии пытается отлучить бывшего схиигумена Среднеуральского монастыря от церкви, но поскольку сам Сергий на процесс не приезжает, заседания переносятся.

Сергий направил обращение митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, попросив церковный суд вызвать и заслушать свидетелей его обвинений: Валерия Сутормина, Вячеслава Балакина, Светлану Шахову, Валерию Балакиреву, Николая Егорцева и Павла Тимченко.

"Прошу исправить канонические ошибки в церковном судопроизводстве для верного окончания моего дела и рассмотрения моих канонических обвинений", - также говорится в обращении бывшего схиигумена.

В понедельник схимонах Сергий вновь не явился на суд, как проигнорировал и все предыдущие разбирательства мирских и церковных судов по своей персоне. Заседание было отложено на сегодня, 9 сентября, и будет вновь перенесено, если опальный монах не явится. Далее церковный суд будет принимать решение уже без него.