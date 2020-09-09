5218 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

За последние сутки в России зафиксировано 5 218 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.

Больше всего новых зараженных в Москве - 642. Еще 218 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 164 - в Московской области, 159 - в Нижегородской области, 153 - в Ростовской области.

Всего в стране на сегодняшний день выявлено 1 041 007 заболевших.

Также за сутки зафиксировано 142 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 18 135 человек.

Из больниц по выздоровлению выписано 6 409 человек. Всего число выздоровевших пациентов увеличилось до 856 458 человек.