Вологодская городская агломерация получила на ремонт дорог более полумиллиарда рублей в этом году

Вместо десяти - 12 городских улиц будет отремонтировано в этом году в Вологде. Об этом, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, губернатору Олегу Кувшинникову доложил мэр Вологды Сергей Воропанов в ходе инспектирования главой региона хода ремонтных работ на улице Мохова в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ремонт на участке почти 1 км стартовал в начале июля. Была полностью выполнена срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий, произведено обустройство ливневой канализации, установлены бортовые камни, уложено новое асфальтобетонное покрытие и сделаны новые тротуары и отремонтированы существующие.

"Мы использовали материал Габбро-диабаз - еще более высокой прочности, более стойкий к истиранию, чем гранит. При его создании применяются модифицированные битумы, добавляются присадки для повышения срока службы асфальтобетона. Я думаю, что эта дорога простоит без ремонта больше десять лет", - сказал главный инженер ООО "Магистраль" Алексей Широпаев.

Подрядчик подошел к работе комплексно: помимо нового асфальта и тротуаров, восстановил газоны, вырубил деревья и нанес дорожную разметку. Кроме того, только на улице Мохова в этом году администрация города заменила 30 натриевых светильников на светодиодные.

Отказавшись от лишних объемов, местные власти сэкономили средства и отремонтировали не только запланированные 10 городских улиц, но и еще две дополнительно.

"Мы включили в ремонтную программу еще две улицы - улицы Архангельскую и Панкратова, это одни из самых проблемных улиц. К ремонту подошли комплексно: отремонтировали дорогу, сделали тротуары, провели благоустройство территории, а также заменили светильники по Вашей программе "Светлые улицы Вологодчины", - сказал мэр города Вологды. - Двигаемся в таком темпе, потому что начали работать еще зимой, когда меняли сети. Также провели аукционы на 2021 год, подрядчик уже даже приступил к работе".

Всего в этом году в Вологде в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет отремонтировано почти 16 км улиц. На большинстве из них работы близятся к завершению.

"Поражает объём! Никогда в Вологде не было таких ремонтов. Я благодарен нашему президенту за то, что в рамках национальных проектов выделил более полумиллиарда рублей Вологодской городской агломерации. Сделан не просто ремонт, а комплекс работ: уложен новый асфальт, сделано озеленение, произведена замена бордюрного камня, смонтированы съезды для детских колясок и обновлено освещение. Работы выполнены качественно, под контролем общественности", - резюмировал глава региона Олег Кувшинников.