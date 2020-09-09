Заммэра назвал "захват заложников" в школе идеей учителя ОБЖ

В администрации Ишима высказались об "антитеррористическом уроке" с "захватом заложников" в школе №2. Замглавы города по социальным вопросам Борис Долженко рассказал Накануне.RU, что концепцию урока, прошедшего в рамках "месячника безопасности", разработал учитель ОБЖ.

Напомним, 8 сентября стало известно о том, что педагоги средней школы №2 в Ишиме провели для детей "учения по борьбе с терроризмом". Пятиклассников "захватили" в заложники, но о том, что это тренировка, их никто не предупредил. У одного из подростков стало плохо с сердцем. Мероприятие учителя приурочили к очередной годовщине бесланской трагедии. Во время урока ОБЖ в 5А в кабинет ворвались люди в военной форме и разыграли сценку "всем сидеть на местах, это захват заложников". Жертвами обучающего процесса стали ученики из военно-патриотического класса, местные юнармейцы.

"Традиционно сентябрь у нас уходит на погружение школьников в обучение безопасности. Дорожно-транспортной, железнодорожной, инфекционной и, конечно же, террористической. Учитель ОБЖ и технологии школы №2 разработал конспект внеклассного мероприятия, согласовал его с директором. Потом он провёл этот урок, и получилось то, что получилось", - сказал Долженко.

По итогам "захвата" создана рабочая группа из специалистов городского методического центра, департамента по социальным вопросам (учредитель школы).

"Группа изучит воспитательную работу, место этого урока в контексте всей работы школы. То есть насколько случившееся правомерно, были ли учтены психологические, физиологические особенности учеников, возрастная категория и так далее. Выводы будут сделаны", - сказал Долженко.

Он добавил, что с детьми надо говорить на подобные темы, но выбрать надо такую форму, которая не отобьёт желание учиться.

"На мой взгляд, здесь сыграл роль человеческий фактор: не проанализированы риски, последствия случившегося, психологические особенности школьников. Форма не была продумана. Разбираемся, как так вышло. Экспериментировать над детьми недопустимо", - сказал Долженко.

Точного срока окончания проверки он не назвал, однако уточнил, что затягивать её не будут.

"У каждого из нас есть презумпция невиновности. Пока идёт проверка, учитель продолжит работать, из-за его ошибок другие школьники страдать не должны", - сказал Долженко.