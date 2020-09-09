Заммэра назвал "захват заложников" в школе идеей учителя ОБЖ

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Тюменская область
&quot;захват заложников&quot; в ишимской школе (2020) | Фото: Baza

Заммэра назвал "захват заложников" в школе идеей учителя ОБЖ

В администрации Ишима высказались об "антитеррористическом уроке" с "захватом заложников" в школе №2. Замглавы города по социальным вопросам Борис Долженко рассказал Накануне.RU, что концепцию урока, прошедшего в рамках "месячника безопасности", разработал учитель ОБЖ.

Напомним, 8 сентября стало известно о том, что педагоги средней школы №2 в Ишиме провели для детей "учения по борьбе с терроризмом". Пятиклассников "захватили" в заложники, но о том, что это тренировка, их никто не предупредил. У одного из подростков стало плохо с сердцем. Мероприятие учителя приурочили к очередной годовщине бесланской трагедии. Во время урока ОБЖ в 5А в кабинет ворвались люди в военной форме и разыграли сценку "всем сидеть на местах, это захват заложников". Жертвами обучающего процесса стали ученики из военно-патриотического класса, местные юнармейцы.

"Традиционно сентябрь у нас уходит на погружение школьников в обучение безопасности. Дорожно-транспортной, железнодорожной, инфекционной и, конечно же, террористической. Учитель ОБЖ и технологии школы №2 разработал конспект внеклассного мероприятия, согласовал его с директором. Потом он провёл этот урок, и получилось то, что получилось", - сказал Долженко.

По итогам "захвата" создана рабочая группа из специалистов городского методического центра, департамента по социальным вопросам (учредитель школы).

"захват заложников" в ишимской школе(2020)|Фото: Baza

"Группа изучит воспитательную работу, место этого урока в контексте всей работы школы. То есть насколько случившееся правомерно, были ли учтены психологические, физиологические особенности учеников, возрастная категория и так далее. Выводы будут сделаны", - сказал Долженко.

Он добавил, что с детьми надо говорить на подобные темы, но выбрать надо такую форму, которая не отобьёт желание учиться.

"На мой взгляд, здесь сыграл роль человеческий фактор: не проанализированы риски, последствия случившегося, психологические особенности школьников. Форма не была продумана. Разбираемся, как так вышло. Экспериментировать над детьми недопустимо", - сказал Долженко.

Точного срока окончания проверки он не назвал, однако уточнил, что затягивать её не будут.

"У каждого из нас есть презумпция невиновности. Пока идёт проверка, учитель продолжит работать, из-за его ошибок другие школьники страдать не должны", - сказал Долженко.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Заммэра назвал "захват заложников" в школе идеей учителя ОБЖ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: антитеррористический урок, захват заложников, ОБЖ, месячник безопасности



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.09.2020 20:43 Мск Педагогов, устроивших "захват заложников" в тюменской школе, накажут
Ранее 08.09.2020 16:23 Мск В Ишиме пятиклассников "взяли в заложники" - в школе прошли "антитеррористические учения"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети