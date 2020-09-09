09 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко рассказывает Михаилу Мишустину, что отравление Навального это фейк (2020) | Фото: belta.by

Лукашенко заявил, что существует "сенсационная" неопубликованная часть записи про Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии "сенсационной" неопубликованной части перехвата записи про Алексея Навального.

Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у белорусского лидера.

Бабаян в эфире радиостанции передал слова Лукашенко: "Я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди".

Президент также привел мнение белорусских спецслужб о том, что в "перехваченном" разговоре участвуют "не поляк и американец, а, считают специалисты, по акценту это американцы".

Напомним, 3 сентября во время встречи Лукашенко и российского премьера Михаила Мишустина белорусский президент заявил, что информация об отравлении Навального была сфальсифицирована западными спецслужбами и передана Ангеле Меркель.

Позже в Сети опубликовали аудиозапись перехваченного белорусской стороной телефонного разговора Варшавы и Берлина, где обсуждается ситуация с Алексеем Навальным.

Судя по записи, со стороны Берлина в разговоре принимает участие некий Ник, а со стороны Варшавы – Майк. Ник сообщил, что материалы по Навальному готовы и будут переданы в администрацию канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Лукашенко заявил, что существует "сенсационная" неопубликованная часть записи про Навального

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Теги: александр лукашенко, алексей навальный



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