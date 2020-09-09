На Среднем Урале резко выросло число смертей пациентов с COVID-19

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 115 новых случаев коронавируса. Число умерших резко увеличилось.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (52 случая) и других муниципалитетов. К сегодняшнему дню общее количество зафиксированных в регионе случаев новой инфекции составляет 26 тыс. 401.

За сутки было выписано 56 человек и зарегистрировано сразу 12 смертей больных COVID-19 (сутками ранее было четыре смерти). Общее число выписанных в Свердловской области достигло 20 тыс. 480 человек, скончались 495 заболевших.

Как сообщало Накануне.RU, ранее вице-губернатор Павел Креков объяснил причину высоких показателей смертности на Среднем Урале, отмеченных в июле этого года.