Башкирская содовая компания решила разрабатывать шихан Шахтау ниже уровня грунтовых вод

Башкирская содовая компания приняла решение о разработке существующего карьера Шахтау ниже уровня грунтовых вод, что позволит обеспечить предприятие сырьем до 2027 года.

Вопрос поиска сырья для производства предприятия был рассмотрен на расширенном заседании Совета директоров, передает Regnum.

В пресс-службе отметили, что БСК запросит мнение специалистов Санкт-Петербургского Горного университета по предложенному подходу обеспечения сырьем производства компании, а также о возможных других источниках сырья.

Как пишет "Коммерсант", чтобы обеспечить предприятие сырьем, будет увеличена глубина выемки на Шахтау с 15 до 18 метров. При этом в компании отмечают, что разработка карьера ниже 15 метров грозит прорывом вод из соседних рек в карьер.

Напомним, ранее в Башкирии люди встали на защиту шихана Куштау, где планировалась разработка содового завода. После протестов глава Башкирии подписал указ о создании ООПТ – памятника природы на территории шихана Куштау. Разрабатывать его Башкирская содовая компания не будет.

Президент РФ Путин поручил проверить законность уменьшения доли государства в БСК. Он отметил, что нынешние владельцы явно не заинтересованы в развитии компании и, возможно, выводят деньги на офшорные счета на Кипре.

На прошлой неделе суд принял иск Генпрокуратуры, которая намерена оспорить законность размывания доли государства в Башкирской содовой компании.