09 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
снегосвалка, Первое озеро, (2020) | Фото: ОНФ Челябинская область

В Челябинске ОНФ просит прокуратуру наказать чиновников из-за нелегальной снегосвалки на Первом озере

В Челябинске общественники обратились в прокуратуру по факту неприятия мер по ликвидации нелегальной снегосвалки на Первом озере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

Грязный снег в вперемежку с мусором свозили на площадку у Первого озера. Однако за лето снег растаял и грязные потоки воды хлынули в Первое озеро и на территорию частного сектора. Ранее прокуратура внесла городской мэрии представление об устранении нарушений, но ситуация не изменилась.

снегосвалка, Первое озеро,(2020)|Фото: ОНФ Челябинская область

Эксперт ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной подчеркнул, что данный участок не поставлен на кадастровый учет и не оборудован для размещения снега.

"Согласно требованиям к объектам накопления снега, они должны иметь твердое гидроизоляционное покрытие, обваловку по всему периметру, водосборные лотки, системы транспортировки талой воды на очистные сооружения и специальную защиту, однако этот участок по факту представляет собой просто кусок земли, на который складируется снег", - подчеркнул он.

Кроме того, на этой территории появились несанкционированные мусорные свалки.

снегосвалка, Первое озеро,(2020)|Фото: ОНФ Челябинская область

Общественники просят привлечь виновников к ответственности за неисполнение требования прокуратуры, а также побудить городских чиновников к строительству оборудованного полигона.

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В Челябинске ОНФ просит прокуратуру наказать чиновников из-за нелегальной снегосвалки на Первом озере

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Теги: снегосвалки, прокуратура, ОНФ, мусор, свалка,



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