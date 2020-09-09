09 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Переезд, новоселье, Солнечный, Сургутский район (2020) | Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе 320 семей сменили аварийное жильё на благоустроенное

В сургутском Солнечном в минувшие выходные вручали ключи от квартир новостройки жителям поселка ГПЗ. Застройщик завершил строительство 16-этажного многоквартирного дома по адресу Зои Космодемьянской, 2 раньше срока, и районные власти выкупили жилье для переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. Переехали 320 семей, сообщил Накануне.RU в администрации Сургутского района.

"Сейчас готовится обращение за подписью главы Сургутского района Андрея Трубецкого к правительству Югры о выделении дополнительных ассигнований в приобретении жилья для расселения из аварийного фонда",- сказал заместитель главы района Алексей Савенков.

Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в рамках программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Сургутского района", является для муниципалитета основной задачей.

Переезд, новоселье, Солнечный, Сургутский район(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Переезд, новоселье, Солнечный, Сургутский район(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

"Вопрос "аварийки" для нас находится в приоритете. Планомерно переселяем граждан из аварийных домов. Всего на территории Сургутского района – 462 тыс. "квадратов" непригодного жилья, из них более 320 тыс. — аварийные. Это 845 домов, в которых живёт 9 тыс. семей – 30 тыс. человек", - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В один из двух подъездов новостройки переселятся жители 12 домов поселка ГПЗ.

"Жители ГПЗ живут в опасной зоне. Они были выведены в отдельную группу. Для того, чтобы населению организовать безопасные условия, было принято решение о переселении их именно в первый корпус, который сдали в этом году. Сейчас приобретен второй корпус, и жители Солнечного также не будут обижены и будут переселяться в ближайшие недели", - сказала директор департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики Оксана Виер.

Переезд, новоселье, Солнечный, Сургутский район(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Переезд, новоселье, Солнечный, Сургутский район(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Переезд, новоселье, Солнечный, Сургутский район(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

По оценке новосёлов, квартиры не идут ни в какое сравнение с прежним жильем: хороший социальный ремонт и большая площадь позволят быстро обосноваться на новом месте.

"Переезд изменит нашу жизнь только в хорошую сторону. У нас нет в посёлке школы, садика, мы живём между двумя заводами. Проживание в Солнечном во всех вопросах улучшит нашу жизнь. И дети в школу будут ходить, и поликлиника рядом. Мы просто счастливы таким переменам. У нас самые плохие условия были, комната 18 метров, проживали с 3 детьми. 16 лет ожиданий,- рассказала Фирдауся Гайнутдинова.- Когда я приехала сюда, всегда говорили: будет переезд. Но только с приходом на пост главы Андрея Трубецкого было видно, что дело сдвинулось, люди переезжают. А когда уже вопрос с жителями ГПЗ обсудили на окружном уровне с губернатором, я уже и вправду поверила, что финал не за горами, и вот, в итоге получаем ключи".

Переезд, новоселье, Солнечный, Сургутский район(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

Переезд, новоселье, Солнечный, Сургутский район(2020)|Фото: Администрация Сургутского района

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В Сургутском районе 320 семей сменили аварийное жильё на благоустроенное

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Теги: ГПЗ, Солнечный, Сургутский район, новосёлы, переезд, ветхое и аварийное жильё



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