Руководитель главного COVID-госпиталя Свердловской области рассказала, чего ждать от сезонного гриппа-2020

Современные противогриппозные вакцины защищают от гриппа более 80% детей и взрослых. Такие данные озвучила заместитель главного врача ГКБ №40 по инфекционной службе, кандидат медицинских наук и руководитель главного антиковидного госпиталя Свердловской области Наталия Бацкалевич, сообщили в департаменте информационной политики региона. При этом оставшиеся 20% привитых, если и заражаются, переносят болезнь в легкой форме. В случае же вышеуказанных 80% цепочка передачи инфекции прерывается, что способствует уменьшению риска заболевания различными инфекциями, в том числе и коронавирусом, среди населения.

Медик также пояснила, что прививка от гриппа защищает человека от осложнений, которые может вызвать одновременное заражение сразу несколькими разными инфекциями.

"Грипп дает большое количество осложнений, - поясняет Бацкалевич. - Прежде всего, это поражение легких, которое очень похоже на поражение легких при коронавирусной инфекции. Представьте, каким тяжелым оно будет при одновременном воздействии на легкие двух вирусов! Кроме того, после гриппа наблюдается обострение хронических заболеваний, возрастают риски развития патологии у беременных женщин".

При этом будущие мамы могут не бояться вакцинации, поскольку 10-летние наблюдения показали отсутствие тяжелых форм гриппа с поражением легких у беременных. Что касается последствий самого гриппа, при попадании в организм он начинает размножаться в клетках, тем самым поражая легкие, почки, сердечнососудистую и центральную нервные системы. Впоследствии, по словам медика, это приводит к пневмонии, бронхиту, отиту и нередко пожизненной инвалидности.

"Грипп относится к высококонтагиозным инфекциям. Его вирус очень легко и быстро передается от человека к человеку: при разговоре, кашле, чихании, рукопожатии. Риск заболеть есть у каждого, но и снизить его каждому по силам. Пандемия коронавируса подтвердила, что инфекция может очень быстро охватывать большие территории. Как будет развиваться ситуация при одновременном заражении различными вирусами, мы пока не знаем. Но можем прогнозировать, что это приведет к увеличению числа тяжелых форм. Поэтому сейчас привиться от гриппа очень важно", - заявила Бакцалевич.

Согласно статистике около 10-15% населения любой страны ежегодно заражаются гриппом. Помимо этого, за последние полгода работы инфекционной клиники ГКБ №40 стало очевидным, что особо тяжелые случаи заболевания COVID-19 протекали у тех, кто также поддался другим респираторным заболеваниям.

"Если человек не заболевает, то цепочка передачи инфекции на нем прерывается. Он уже не заразит своих близких и других тоже не заразит. А если привитых в нашем сообществе будет большинство, то наиболее ослабленные из популяции останутся живы и не будут страдать от осложнений гриппа. Все очень просто", - заключила заместитель главврача.