Два фигуранта дела о торговле детьми заключили сделку со следствием

Двое фигурантов уголовного дела о торговле младенцами от суррогатных матерей в Москве признали вину и заключили сделку со следствием, сообщил ТАСС их адвокат Игорь Трунов.

Менеджер Валентина Чернышова и юрисконсульт Роман Емашев обязались содействовать следствию и рассказать о своей роли и других обстоятельствах в рамках уголовного дела.

23 июня в одной из квартир обнаружили пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода. Детей должны были переправить в Китай, однако из-за закрытия границ в связи с коронавирусной ситуацией отправка задержалась.

В июле по делу о торговле людьми были арестованы или помещены под домашний арест восемь человек, в том числе гендиректор "Европейского центра суррогатного материнства" (ЕЦСМ) Владислав Мельников. Предполагаемый организатор схемы - гендиректор "Росюрконсалтинг" Константин Свитнев – скрылся в Чехии.