В Челябинской области за время пандемии выявлено более 15 тысяч случаев COVID-19

На Южном Урале за сутки подтверждено 77 случаев COVID-19, пять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 15 тыс. 72 человек.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 700 заболевших. За сутки выписаны 45 человек, всего в регионе выздоровели 11 тыс. 924 пациента.

За прошедшие сутки умерло пять человек, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. Это два пациента 67 лет и мужчина 73 лет 83 лет, и женщины 70 и 79 лет.