В Екатеринбурге задержан подрывник из Бразилии, находившийся в международном розыске

В Екатеринбурге арестован гражданин Бразилии, находившийся в международном розыске.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Эдуардо Ришард Серкези Фаузи обвиняется властями Бразилии в особо тяжких преступлениях: еще в декабре 2019 года он был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в квалифицированном убийстве и совершении взрыва. Злоумышленник разыскивался по линии Интерпола и буквально на днях был задержан в Екатеринбурге.

Отдел НЦБ Интерпола направил в прокуратуру Ленинского района уральской столицы материал по факту нахождения Фаузи в розыске. А прокурор, в свою очередь, обратился в суд с ходатайством о заключении бразильца под стражу.

В итоге иностранец был арестован на 30 суток. В дальнейшем может быть поставлен вопрос об его экстрадиции на родину.