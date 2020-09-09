Огородный коммунизм: в парке Маяковского горожане смогут бесплатно выращивать культуры

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге создадут общественный огород, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказала в ходе выездного совещания депутатов гордумы директор ЦПКиО Екатерина Кейльман, каждый горожанин сможет возделывать землю и выращивать различные растения.

"Для этой цели будет отремонтированы теплицы. Все это сделает Леруа Мерлен", - отметила Кейльман.

Услуга для жителей будет бесплатной.