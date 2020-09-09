Житель Арамиля приговорен к 9,5 годам за убийство пенсионерки, недовольной шумом в подъезде

Сысертский районный суд вынес приговор жителю Арамиля, виновному в убийстве 80-летней местной жительницы. Согласно ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошел в августе прошлого года. Тогда мужчина распивал алкоголь, курил на лестничной площадке и всячески мешал жильцам многоквартирного дома. На шум вышла пенсионерка 1939 г.р. и сделала подсудимому устное замечание. На почве личных неприязненных отношений мужчина и решил совершить убийство.

Мужчина воспользовался тем, что пенсионерка забыла зарыть входную дверь и пробрался к ней в квартиру. Имея при себе заранее приготовленный кирпич, он нанес женщине несколько ударов по голове и туловищу, после чего добавил еще как минимум один удар ножом в область грудной клетки. От полученных травм женщина скончалась.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.