09 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
подъезд в доме на ул. Карла Либкнехта, 40 (2018) | Фото: Накануне.RU

Житель Арамиля приговорен к 9,5 годам за убийство пенсионерки, недовольной шумом в подъезде

Сысертский районный суд вынес приговор жителю Арамиля, виновному в убийстве 80-летней местной жительницы. Согласно ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошел в августе прошлого года. Тогда мужчина распивал алкоголь, курил на лестничной площадке и всячески мешал жильцам многоквартирного дома. На шум вышла пенсионерка 1939 г.р. и сделала подсудимому устное замечание. На почве личных неприязненных отношений мужчина и решил совершить убийство.

Мужчина воспользовался тем, что пенсионерка забыла зарыть входную дверь и пробрался к ней в квартиру. Имея при себе заранее приготовленный кирпич, он нанес женщине несколько ударов по голове и туловищу, после чего добавил еще как минимум один удар ножом в область грудной клетки. От полученных травм женщина скончалась.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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Житель Арамиля приговорен к 9,5 годам за убийство пенсионерки, недовольной шумом в подъезде

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Теги: Шум, подъезд, убийство, пенсионерка, суд



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