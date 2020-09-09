Ефремов может остаться отбывать наказание в московском СИЗО

Приговоренный к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов может остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5.

Как сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, так как в Москве нет колоний общего режима, то, вероятнее всего, Ефремов будет этапирован в одно из учреждений ФСИН Московской области.

Но если актер не будет иметь взысканий в СИЗО, то при его согласии и согласии со стороны администрации изолятора, его могут оставить отбывать наказание в хозотряде СИЗО-5, пояснил Мельников.

Накануне Ефремов был помещен в СИЗО №5 "Водник" (Москва), там актер пройдет первичный медицинский осмотр и будет отправлен на карантин, пишет Regnum. В колонию он будет отправлен через десять дней после вступления приговора в законную силу.

8 сентября, спустя ровно три месяца со дня аварии, Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав. Помимо этого, суд постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего Сергея Захарова на 800 тысяч рублей.

Защита намерена обжаловать приговор актеру Михаилу Ефремову. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов в алкогольном состоянии выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело, возбужденное сразу после происшествия, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест. Гособвинение просило приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы.